فيليب أسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أصبحت بصمتي في الدراما معروفة من دون توقيعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

اصبح اسم المخرج اللبناني فيليب اسمر علامة فارقة في عالم الاخراج الدرامي التلفزيوني وباتت صورته شهادة تدل على اسمه من دون ان يوقعه. قدم في رمضان الماضي عملين ناجحين جدا هما “2020” و”للموت” وحقق من خلالهما تميزا واضحا فما الذي يقوله فيليب اسمر لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذين العملين “بعد انتهاء عرض المسلسلين بدأت اشعر بنشوة النجاح اذ كنت مشغولاً في رمضان بالتصوير والمونتاج لاننا استمرينا في تصوير “للموت” الى ما قبل نهاية الشهر الفضيل بيوم واحد، واعتقد ان النجاح بعد التعب والاجهاد والتوتر والسهر المتواصل امراً ممتعا للغاية”.

يضيف فيليب “اما بالنسبة لمسلسل 2020 الذي انتهيت من تصويره منذ سنة تقريبا فانا راض عن النتيجة جدا ولا افكر يوما انني يجب ان اقوم بتعديلات ولو مر وقتا على انجاز العمل لان الاحساس الذي يظهر يكون ابن لحظته”.

اما عن الذي يميز اعماله حتى استطاع ان يضع بصمة في مجال الاخراج التلفزيوني رغم صغر سنه فيؤكد فيليب اسمر انه يعمل في هذا المجال منذ 12 عاما وقدم نحو 35 عملا دراميا و”انا لا اضع نفسي في خانة الجيل الجديد وما يميزني عن غيري انني لست اكاديميا بل اطلق لاحساسي الفني العنان في تنفيذ المشاهد وقد قمت بتطوير نفسي من الناحية التقنية وصورتي باتت معروفة عند الجميع ما يجعل المشاهدين والضالعين في المهنة يعرفون انني وقعت عملا ما من دون ان اضع اسمي في الجنريك. وانا اعمل بهذه الروح سواء في الدراما اللبنانية البحتة ام الدراما العربية المشتركة رغم اختلاف الميزانيات وبالنسبة الي النص هو اساس العمل الناجح ثم أعمل على تفاصيل اداء كل الممثلين وهذا اهم عنصر لنجاح العمل تليه الامور الاخرى”.

اما عن مشاريعه المقبلة فيخبرنا انه بصدد التحضير لاكثر من مشروع درامي مع شركة “صباح اخوان” وغيرها في لبنان والخارج و”قد بدأنا التحضير لرمضان 2022.”

ورداً على سؤال: هل وضعت الخيوط العريضة للجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي اعلنت عنه شركة الصباح يشير إلى ان الامور لا تزال تحتاج الى اجتماعات عدة واذا ارتأينا جميعا ان الموضوع لا يحتمل تقديم موسم ثان منه حتما سيكون هناك مشروع آخر لرمضان 2022.

ويتابع حديثه “هناك تحضيرات مع شركة “ايغل فيلمز” خارج رمضان، منها موسم ثان من مسلسل “للموت” الذي سيتألف من 8 حلقات ويعرض بعيدا عن شهر رمضان على منصة “شاهد”.

واخيرا هل يخاف من تقديم مواسم ثانية من مسلسلات نجحت يقول فيليب اسمر “لا احب موضوع تقديم اجزاء من مسلسلات نجحت وهذه رؤيتي لكن يبقى القرار بيد شركات الانتاج والمحطات التلفزيونية”.