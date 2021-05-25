الجمهور يسخر من فيلم "الأبديون".. ما علاقة سلمى حايك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه جمهور استوديهات مارفل انتقادات ساخرة لفيلم Eternals (الأبديون)، في أعقاب طرح أول إعلان تشويقي للفيلم المرتقب.

ووفقًا لموقع "ذا ميكس" الأمريكي، شنّ الجمهور حملة سخرية على الفيلم، وتحديدًا مشهد التعليق الصوتي للممثلة سلمى حايك، والتي تلعب شخصية أجاك.

وفي الإعلان التشويقي، قالت سلمى حايك: "لقد راقبنا وحرسنا، وقمنا بمساعدتهم على التطور وشاهدناهم يحققون المعجزات على مر الأعوام، لكننا لم نتدخل أبدًا حتى هذه اللحظة".





وأثار المقطع السابق سخرية الجمهور، الذي أشار إلى الكوارث التي شاهدناها من قبل في سلسلة أفنجرز، وهزيمتهم على يد ثانوس، الذي محى نصف الكائنات الحية من على كوكب الأرض، ورغم ذلك لم يتدخل "الأبديون".

وعلق أحد المعجبين على الإعلان عبر موقع تويتر بقوله: "ثانوس يمحي نصف الكائنات الحية، الأبديون: لا نرى كيف تكون هذه مشكلتنا".

وسخر آخر بقوله: الأبديون يقولون إنهم حماة الأرض وأصدقاء الإنسانية، لكنهم لم يتصدوا لجرائم هتلر".

ولمح آخر، إلى أن الأبديون عندما جاءوا للأرض لأول مرة كانوا يرونها جميلة، ولكن بمرور الوقت يأسوا من البشر وقرروا تجاهلهم.





ومزح آخر بقوله: "ثانوس يدمر الأرض، الأبديون: هل نشاهد حلقة أخرى من فريندز على نتفليكس أم ماذا نفعل؟

ويتناول فيلم "الأبديون" مجموعة أبطال خارقين خالدين مهمتهم حماية الأرض، ومن المتوقع أن يطرح في وقت لاحق هذا العام.