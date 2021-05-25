الأول في المنطقة.. مصنع للأمونيا الخضراء في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن خططها الريادية، ودعمها للابتكار والمشاريع المستدامة، تحتضن الإمارات، أول منشأة صناعية في المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

أعلنت اليوم مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي عن انطلاق أعمال تطوير منشأة صناعية لإنتاج "الأمونيا الخضراء" لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعود المشروع إلى شركة هيليوس للصناعة - شركة مشاريع خاصة مملوكة من قبل القطاع الخاص، والتي تعتزم استثمار أكثر من 3.67 مليار درهم "مليار دولار" خلال الأعوام المقبلة في تأسيس مصنع لهذا الغرض.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين.

وتبلغ القدرة الإنتاجية المتوقعة للمنشأة الصناعية عند استكمالها حوالي 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

وحرصت شركة هيليوس على تخصيص محطة للطاقة الشمسية لاستخراج الهيدروجين والأكسجين من جزيئات الماء وتشغيل منشأتها الصناعية الجديدة، التي تقع ضمن المنطقة الحرة في مدينة خليفة الصناعية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ستكون المنشأة قادرة على توليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميجاوات في المرحلة الأولى لتصل إلى 800 ميجاوات مع استكمال كافة مراحل الإنشاء.

وقال عبد الله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي: "في إطار دعمها للابتكار والمشاريع المستدامة تفتخر موانئ أبوظبي باستضافة المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء التابعة لشركة هيليوس للصناعة في مدينة خليفة الصناعية".

وأضاف: "ينسجم هذا الاستثمار مع استراتيجية موانئ أبوظبي التي تدعم الأعمال الصديقة للبيئة خصوصاً وأن هذه المنشأة سوف تعمل دون توليد أي انبعاثات حرارية ضارة بالبيئة".

وأوضح: "يحظى التوجه نحو تبني التكنولوجيا الخضراء بإقبال لافت من قبل المؤسسات والشركات في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال: "يتماشى مشروع شركة هيليوس الذي يضع سلامة البيئة في المقام الأول مع هذا التوجه".

وأضاف الهاملي: "ملتزمون بدعم نمو ونجاح أعمال متعاملينا ونسعى جاهدين لتقديم كافة سبل المساعدة للمصنعين، والمبادرات التي ترسخ الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي وتسريع عملية التحول إلى تبني تكنولوجيا الطاقة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال م. ك. سيد، الرئيس التنفيذي لشركة هيليوس للصناعة: "إن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، ونحن ملتزمون بتأدية دور ريادي في الدفع بجهود الاستثمار والتنمية لإنتاج طاقة مستدامة ونظيفة للمستقبل في الإمارات".



وأضاف: " نسعى دوماً إلى تطوير عملياتنا وآليات أعمالنا لدعم المجتمع وحماية البيئة ودعم كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل كوكب أنظف وغد أفضل للبشرية جمعاء".

وأوضح: "يشكل مشروعنا الجديد في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي مثالاً حياً لرؤية الشركة في دفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تبني الابتكار".

ووفقًا لشركة هيليوس للصناعة، فإن المصنع الجديد هو الأول من نوعه في أبوظبي ومخصص لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يعمل المصنع على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 600 ألف طن سنويا مقارنة بالانبعاثات الناتجة عند استخدام الطرق التقليدية لإنتاج الأمونيا، وهو ما يعادل كمية التلوث الناتج عن حوالي 140 ألف مركبة.