شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وبيومى فؤاد ينتهيان من تصوير نصف مشاهد مسلسل "الحرامى 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير نصف مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "الحرامى"، للنجمة رانيا يوسف وبيومى فؤاد، المقررعرضه قريباً على إحدى المنصات الالكترونية، حيث يصورالجندى المشاهد المتبقية من العمل حتى يبدأ مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الحرامى" تدورأحداثه فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، ويظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات