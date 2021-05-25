شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة تتعرض لموقف حرج بسبب خروف أثناء تصوير"أرض السلام"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ًما تتعرض نجمات الفن للعديد من المواقف الغريبة والمحرجة أثناء تصوير الأعمال الفنية، ومن بين هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة فاتن حمامة أثناء تصوير أحد المشاهد والذى حكت عنه لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدرعام 1957 تحت عنوان أزمة بسبب خروف.

وقالت سيدة الشاشة العربية أنها كانت تعمل فى فيلم "أرض السلام"، والذى كانت تؤدى فيه شخصية فتاة من فلسطين ترعى الماشية.

وأوضحت فاتن حمامة أنها كانت حامل وقت تصوير الفيلم وكان أحد المشاهد يقتضى أن تحمل خروفاً بين ذراعيها وتسير به.

وتابعت:"حاولت حمل الخروف من على الأرض ولكنى شعرت بالغثيان وفشلت، وقال لى المخرج : جرى إيه يافاتن مش قادرة تشيلى خروف صغير، فقلت وأنا أتعثر فى كلماتى: أبدا وقبل أن تلتهمنى أعين من يعملون بالفيلم، سارعت وأنا أجرى بعيداً عنهم، وأنا أقول :مش هشيله، وكنت أشعر بالحرج ولاأعرف كيف أتصرف".

وأضافت:"جاء منتج الفيلم حلمى حليم ورائى ليسألنى عن سرغضبى وابتعادى، فقلت وأنا أتلعثم وأخفى عينى إلى الأرض: أصل..أصل أنا مستنية بيبى، فضحك المنتج وقال لى: طيب مكسوفة ليه مش تقولى كدة من الصبح"

وأشارت سيدة الشاشة العربية إلى أن المنتج حلمى حليم تحدث مع مخرج الفيلم واتفقا على حذف المشهد ليعفينى من إرهاق حمل الخروف.