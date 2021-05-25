برعاية منصور بن زايد.. تكريم 27 فائزاً وفائزة بجائزة خليفة التربوية

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.. أن التميز هو الرسالة الأساسية لجائزة خليفة التربوية، هذه الجائزة التي شكلت حاضنةً للمتميزين، وبيئةً مشجعة للإبداع والابتكار، وقدمت على مدى أربعة عشر عاماً إسهامات رائدة، بما طرحته من مجالاتٍ وفئاتٍ غطت كافة قطاعات التعليم؛ العام والعالي، بما عزز من الجهود المبذولة من الدولة والدول العربية، للنهوض بالتعليم، وتشجيع العاملين في ميادينه لتبني مبادرات، تثري القطاع التربوي وترتقي بالعملية التعليمية في جميع عناصرها، مدعومةً بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بالشأن التربوي في كافة مكوناته.

