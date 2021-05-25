أول تعليق من الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأن الفنان المصري شريف دسوقي، الثلاثاء، متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية لبتر ساقه.

وكتب دسوقي عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء"، وذلك في أول تعليق على أزمته الصحية.





كانت الفنانة المصرية بدرية طلبة، أعلنت، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، خضوع شريف دسوقي لعملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت في منشور نال تعاطف عدد كبير من المتابعين: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وبعد ساعة نشرت "طلبة " مجددا حول مأساة صديقها الفنان شريف دسوقي قائلة:" للناس اللي بتتصل وتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة.. وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

يذكر أن شريف دسوقي لفت الأنظار بقوة بعد ظهوره المميز في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في موسم رمضان 2020 بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ونال أداؤه إعجاب الجمهور والنقاد.

كما حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي".