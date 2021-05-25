أردوغان يحكم سطوته على البنك المركزي.. إقالة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال الرئيس التركي رجب أردوغان، الثلاثاء، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان أوزباش.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر عن أردوغان، ونشر بالجريدة الرسمية، في نسختها الصادرة اليوم.



القرار الموقع من قبل أردوغان نص على إقالة أوزباش "وفقًا للمادة 35 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 375 والمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

كما تم تعين الدكتور سميح تومين بدلا منه، وفقًا للمرسوم نفسه.

وشهد البنك المركزي تغيرات متكررة مؤخرًا، ففي مارس/آذار، أقيل محافظ البنك المركزي ناجي آغبال، وتم تعيين شهاب قافجي أوغلو مكانه، وفي أواخر الشهر نفسه أيضا أقيل مراد جتين قايا أحد النواب الأربعة لمحافظ البنك المركزي، وحل محله مصطفى دومان.

وتسلط تقارير دولية الضوء على زيادة سطوة الرئيس رجب أردوغان على البنك المركزي في تركيا، ومخاوف المستثمرين جراء ذلك.

الإطاحة بالمحافظ

ونهاية مارس الماضي قالت الصحيفة الرسمية في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي آغبال من رئاسة البنك المركزي وعين بدلا منه شهاب كافجي أوغلو.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.

ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.

والرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 مايو/أيار 1967 بولاية بايبورت (شمال شرق)، تخرج في قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة "التاسع من أيلول".

كما أنهى قافجي أوغلو، معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كاختصاصي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية "هاستينغز" في إنجلترا.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولي العديد من المناصب بعدد من المصارف التركية.

كما فاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية الـ26 (2015-2018) عن مدينة بايبورت، وهو أب وله من الأبناء 3.