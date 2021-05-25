شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خطوبة إيما واتسون من ليو روبينتون .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد أن النجمة إيما واتسون نفت خطوبتها من صديقها ليو روبينتون، حيث قالت من خلال حسابها على موقع تويتر ردا على تلك الشائعات إنها إذا كان لديها أخبار لتشاركها مع جمهورها ستعلن عنها فورا.

وذكر الموقع أن نفي تلك الشائعة لا يعني أنهما ليس صديقان الآن، فهما مقربان من بعضهما البعض. من أخر أعمال إيما واتسون كان فيلم Little Women المقتبس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالما يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.