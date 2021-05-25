شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك والسبب .. قبلة وعطلة صيفية وحظاظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية جينفر لوبيز بإحدى الصالات الرياضية برفقة النجم العالمي وحبيبها بن أفليك في ميامي حسب ما ذكرته صحيفة the sun، وحسب التقرير أوضح أحد رواد صالة الألعاب الرياضية أن بن أفليك تبادل القبلات خلال التمارين مع جينيفر لوبيز وبعد التمرين ذهبا للاستمتاع بعطلة رومانسية في قصر لوبيز أمام الشاطئ في ميامي .

وظهرت لوبيز في الصور بملابس رياضية جذابة وأنيقة فارتدت بنطلون بنفسجي مع بلوزة بيضاء، وعلي جانب أخر التقط موقع entertainmenttonightصور لـ بن أفليك فى نفس اليوم وهو يخرج من الصالة الرياضية ويرتدي بيده "حظاظه" كانت قدمتها لوبيز له عندما كان حبيبان.



جينيفر لوبيز

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ظهرت فى صور جديدة مع حبيبها السابق بن أفليك، خلال قضاء عطلتهما في ميامي، مما يؤكد عودتهما لبعض مرة أخري منذ انفصالهما رسميا عام 2004، وذلك بعد انفصال لوبيز عن صديقها أليكس رودريجز، أبريل الماضي.

جينفر لوبيز وبن افليك

جينفر لوبيز وبن افليك

والتقطت عدسات المصورين أول لقطات واضحة تجمعهما معا أول من أمس الأحد في ميامي، ويبدو أنهما سعيدان للغاية، حيث تظهر جينفير لوبيز في الصور ولديها ابتسامة كبيرة على وجهها بينما يقف أفليك خلفها، وفقا لموقع people.

وتأتي هذه الرحلة بينهما بعد فترة وجيزة من إعادة الاتصال خلال رحلتها الأخيرة إلى لوس أنجلوس، حيث تم التقاط صور لهما خارج منزل جينفر لوبيز في لوس أنجلوس في أبريل بعد أيام من انفصالها عن أليكس رودريجز، وبعد ذلك ذهوا معًا في رحلة لمدة أيام إلى مونتانا ، حيث شوهدا وهم يقودان سويًا السيارة في 8 مايو، وذلك وفقا لمصدر مقرب منهما.

جينفر لوبيز

وأكد المصدر إنه أثناء تواجدهما في لوس أنجلوس قضيا بعض الوقت معا، مضيفًا: "لقد ظل الاثنين على اتصال كل يوم منذ رحلتهم إلى مونتانا"، مشيرا إلى أن "جينيفر تعمل بشكل جيد". "تبدو سعيدة ومتحمسة للغاية بشأن مستقبلها".

وبدأت علاقة لوبيز وأفليك في عام 2002، واشتركا معا في أفلام Jersey Girl و Gigli، و قاموا بتأجيل زفافهم لعام 2003، ثم انفصلوا رسميًا بحلول يناير 2004.

بالنسبة لكيفية إعادة الاتصال بين الزوجين السابقين، أخبرمصدر مؤخرًا PEOPLE أن "بن تواصل مع جينيفر كصديق"، مضيفا :""كان يتفقدها بشكل اساسي.. لقد كان عازبًا واعتقد أنها قد تكون عزباء أيضًا".

بالعودة إلى شهر مارس، أعلنت لوبيز وخطيبها وقتها رودريجيز الانفصال رسميًا في أبريل، و في يناير انفصل أفليك عن صديقته آنذاك آنا دي أرماس بعد أن ارتبطا عاطفياً لأول مرة في أوائل عام 2020.