شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف: بحاول أستغل شطارة أحمد نادر جلال.. والمخرج يرد: بيننا كيميا رهيبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال خلال ندوة ”الخليج 365” عن التوأمة الفنية بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال، وقال الشريف: "أنا من مدرسة كلاسيكية بحب أكون قدام المخرج سنة أولى تمثيل وبسلمه نفسى بسبب الثقة الكبيرة بيننا وهذا ما يحدث بينى وبين أحمد نادر ومع مخرجين آخرين ولكن ما يميزه هو من أفضل مخرجى الوطن العربى وهو متأسس بشكل درامى كبير وتكنيك متطور وتقديم صورة مميزة وأعماله كلها نجاح وبدون يوسف الشريف وأنا من معجبيه وبحاول أستغله على قد ما أقدر ويقدر يقدم الفكرة بشكل سريع وما حدث فى إعلان فيلم "السرب" وصل الإحساس فى عدة دقائق بسيطة وهذا سر تميز المخرج أحمد نادر، وتحقق ذلك في مسلسل 15 حلقة وهو كوفيد 25.

وأضاف أحمد جلال: "إحنا صحاب برة الشغل وبينا كيميا بتوصل فى النهاية للمشاهد بالأعمال الجيدة ومؤمن إن العلاقة بين المؤلف والمخرج والممثل يجب أن تكون فيها ثقة وتفاهم وارتياح لتوصيل الحدوتة للجمهور وبيسهل الشغل فى كل مراحله".

وفى نهاية الندوة كرم ”الخليج 365” صناع مسلسل "كوفيد 25"، وكان فى استقبالهم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وسلمهم درع التكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى.