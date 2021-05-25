شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض مسرحى واحد فقط بالقومى وافتتاح "المسيرة الوهمية" بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج البيت الفنى للمسرح، وهو استمرار للنجاح الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه شهر يونيوعام 2019،والمعروف أن كل مسرحيات البيت الفني للمسرح ومسارح الدولة أجازة الثلاثاء باستثناء "المتفائل" .

عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

أما علي مسرح مركز الهناجر فيفتتح المخرج شادي سرور العرض المسرحي " المسيرة الوهمية " للمخرج طارق الدويري وهو من تاليف الكاتب الكبير الراحل رأفت الدويري والعرض بطولة مجموعة كبيرة الشباب تم اختيارهم من خلال ورشة وتم تدريبهم لمدة افتربت من العامين .