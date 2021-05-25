شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: حالة دلال عبد العزيز مستقرة وفى تحسن تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز لـ"الخليج 365" ما تم تداوله، حول تدهور حالتها الصحية في الساعات الماضية ووضعها على أجهزة طبية إضافية بسبب معاناتها من فشل تنفسى حاد، مؤكداً على استقرار حالتها وأنها تتحسن بشكل تدريجى خاصة بعد سلبية المسحة الأخيرة لفيروس كورونا التي خضعت لها.



دلال عبد العزيز

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف منذ أيام قليلة خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "المسحة أصبحت سلبية وتعانى حاليا من بعض آثار التعافى من كورونا ونطمئن المصريين عليها، وهى الآن ليست على جهاز تنفس صناعى".

الفنانة دلال عبد العزيز

كما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" السبت الماضى على تحسن حالة دلال عبد العزيز قائلا: "الأمور مستقرة وهناك تحسن فى حالتها الصحية، وندعو لها بالتحسن، ووزيرة الصحة تطمئن عليها بشكل يومى، وتطمئن محبيها على حالتها، وكل الشعب المصرى يدعو لها بالشفاء".

ومازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، تخفى عنها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى عن عمر ناهز 84 عاماً، حرصا على حالتها الصحية وعدم حدوث مضاعفات طبية لها، حيث طلبت الأسرة من إدارة المستشفى التي يتم علاجها فيها، عدم إبلاغها بالخبر بأي صورة، وتم التنبيه على فريق التمريض محاولة ابعادها عن وسائل الاعلام المختلفة.