شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تغنى مهرجانات مع عمر كمال فى أغنية جديدة بعنوان "أوعدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت الفنانة سمية الخشاب من تسجيل من تسجيل دويتو جديد مع عمر كمال على طريقة أغانى المهرجانات، يحمل اسم "أوعدك"، من توزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: "عمرى في يوم ياحبيبتي مخونك..هفضل جمبك بقى وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقى بعيونك".



سميه الخشاب وإسلام ساسو

وقدمت الفنانة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، حيث جمعهما هذا العمل للمرة الأولى فى عالم الدراما التليفزيوينة.



سميه الخشاب وعمر كمال واسلام ساسو

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى