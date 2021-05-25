شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحجار: علي الحجار فى تحسن وأرجو الدعاء له من كل محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير أحمد الحجار عن تحسن في صحة شقيقه الفنان علي الحجار الذي أصيب بكورونا هو وزوجته وقال الحجار لليوم السابع: الحمد لله اتابع معه الحالة يوميا وهناك تحسن كبيروارجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء .

يشارك الفنان الكبير أحمد الحجار في العرض المسرحي "طقوس العودة " المعروض علي مسرح الطليعة حيث يقوم الحجار بتلحين أغاني العرض وغنائه من كلمات مسعود شومان.

الفنان أحمد الحجار هو شقيق المطرب الكبير علي الحجار ونشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو (إبراهيم الحجار)، وكانت والدة (أحمد الحجار) تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، والتحق (أحمد الحجار) بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

مسرحية "طقوس العودة" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وتعرض علي مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبد الصبور وفكرتها مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.