شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحبك" أغنية وطنية جديدة لـ أصالة بتوقيع أحمد سعد وعبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أصالة مع الشاعر عبد الله حسن فى أغنية وطنية جديدة بعنوان "بنحبك"، ويتولى ألحانها النجم أحمد سعد، وتوزيع موسيقى لعمرو صلاح، وقال شاعر الأغنية عبد الله حسن فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”: إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل أصالة، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها.



اصالة واحمد سعد وعبد الله حسن

من ناحية أخرى احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى 15 مايو الماضى، بعيد ميلادها، وهى واحدة من النجمات اللاتى أثرن بشكل كبير فى الحركة الغنائية العربية ومن أبرز نجمات جيلها، وبهذه المناسبة، احتفلت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة، بعيد ميلاد والدتها، وذلك بنشر عدد من الصور لهما معا عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

وكان آخر أعمال الشاعر عبد الله حسن أغنية "يا سندى" غناء أحمد سعد، والذى قدمها ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.