نانسي صلاح تشيع جثمان شقيقتها الكبرى بعد يومين من وفاة والدتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شيعت الفنانة نانسي صلاح، جثمان شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر الثلاثاء، وذلك بعد يومين فقط من وفاة والدتها.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من جنازة شقيقة نانسي صلاح.

وكانت نانسي صلاح، نشرت صورتها مع شقيقتها عبر "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي الثانية ميرفت عبد الفتاح، اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبي واجعني يارب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكانت نانسي صلاح أعلنت وفاة والدتها صباح يوم الأحد 23 مايو الجاري، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماما في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، أمين يا رب العالمين لا إله إلا الله".

نانسي التي بدأت في الظهور عبر برنامج "SNL بالعربي"؛ تشارك في فيلم "ماما حامل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يونيو المقبل.