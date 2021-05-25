خاص- أشرف زكي: المهن التمثيلية ترعى وتكفل شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة ترعى وتكفل جميع أعضائها والأسرة الفنية كاملة، ومن بينهم الفنان شريف دسوقي والذي تم بتر ساقه.

وطلب زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من الجمهور الدعاء لشريف دسوقي، مؤكدا أن " المهن التمثيلية" ترعى جميع أبنائها وتساندهم في أزماتهم.

وكانت الفنانة بدرية طلبة كشفت عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، قائلة: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومحمد عبد العظيم وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي السينمائية فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.