رانيا يوسف تتلقى لقاح كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت "رانيا"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أثناء تلقيها اللقاح.

وشاركت "رانيا" عبر "ستوري إنستجرام" صورا أثناء تلقي اللقاح، وعلّقت: "النهاردة الحمد لله حصلت على دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر".

أضافت: "أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي قام ببطولته النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى، وذلك في موسم دراما رمضان 2021.