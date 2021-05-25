وفاة حماة المنتج وليد منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المنتج وليد منصور، اليوم الثلاثاء، وفاة حماته السيدة ليلى صلاح.

وكتب منصور، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله، والدة زوجتي الأستاذة ليلى صلاح، والدة المهندس كريم راشد وزوجة اللواء أحمد راشد، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. برجاء الدعاء".

ومنذ أيام، أعلن وليد منصور أيضا وفاة عمته السيدة سهير منصور، شقيقة الفنان الكبير الراحل صلاح منصور، وكتب عبر "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي سهير منصور، زوجة المهندس زكي متولي وشقيقه والدي المخرج جمال منصور، وشقيقة الفنان الراحل صلاح منصور واللواء طيار حمدي شعلان والمخرج محمد شعلان.. نسألكم الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال وليد منصور تعاونه مع الفنانة روبي في ألبوم "حتة تانية" والذي أعادها للغناء في 2021 بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.