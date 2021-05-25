شاهد.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة غريبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

الفرحة بالنجاح لا توصف، لأنها حصية جهد و تعب و إنجاز، للأهل والطالب نفسه، لذلك يقوم الكثير من الأباء بإقامة الحفلات احتفالا بنجاح أولادهم.

وتداولت صفحات كويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب احتفل بطريقة استثنائية بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد.

ويظهر الفيديو -الذي نشره حساب “المجلس” الإخباري المحلي- استقبال الأب ابنته في صالة المطار، مرددا أغنية “إنتِ يا طير السعد يا بنت أبوكِ.. إنتِ الغلا إنتِ حياتي”، وألبسها إكليل ورد، وسط حفاوة وابتهاج من الحاضرين الذين ساهموا برش الورد على الأب وابنته.