بالصور: حفل جوائز "بيلبورد" الموسيقية.. أبرز الفائزين وأسوأ الإطلالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم حفل جوائز "بيلبورد" الموسيقية لعام 2021، الإثنين، على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واستضاف المغني جو جوناس.

وفاز المغني ذا ويكند بنصيب الأسد هذا العام، إذ تمكن من اقتناص 10 جوائز منها أفضل مغنٍّ وأفضل أغنية وأفضل ألبوم.

وكعادة الحفل، يحرص النجوم على الظهور بإطلالات فريدة، يصيب بعضها ويخيب كثير منها.

ويستعرض موقع "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز جوائز، وأغرب إطلالات الحفل.



جوائز الحفل

فاز مغني الراب الراحل بوب سموكي بـ 5 جوائز، أهمها جائزة أفضل ألبوم في قائمة ألبومات بيلبورد الـ 200، Shoot for the Stars, Aim for the Moon (شوت فور ذا ستارز، آيم فور ذا مون".



وفاز فريق BTS الكوري وباد باني بـ 4 جوائز، حيث فاز BTS بجائزة الأغنية الأعلى مبيعًا Dynamite، وأفضل فنان على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفازت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بجائزة أفضل فنانة، وأفضل فنانة في قائمة بيلبورد الـ200.

وفازت المغنية بينك بجائزة أيقونة بيلبورد، كما فاز مغني الراب دريك بجائزة فنان العقد وصعد لتسلم الجائزة على المسرح مع ابنه أدونيس، في لفتة لطيفة.





المغني دريك.. حلم باراك أوباما على الشاشة الفضية



إطلالات سيئة

وشهد الحفل عددا من إطلالات الغريبة، منها الممثلة الأمريكية كاثرين هان، التي ارتدت بدلة باهتة باللونين الأبيض والأسود لا تترك انطباعًا جيدًا.



المغنية أليشيا كيز أيضًا فشلت في ترك انطباع جيد لدى الجمهور، إذ ارتدت بدلة من 3 قطع باللون الوردي، وعباءة مبالغ فيها بنفس اللون، إلا أن العباءة بدت مخيبة للآمال وبحاجة للكي كي تبدو بمظهر يليق بالحفل.



وارتدت المغنية جابي باريت فستانًا من العصر الذهبي، من تصميم نيكولا جبران، بكتف واحد ذهبي من المعدن أثار حيرة الجمهور ولم يحظ بتقييمات جيدة من المهتمين بالموضة.

فيديو وصور.. سر جروح وضمادات "ذا ويكند"





وارتدت المذيعة التلفزيونية ناز بيريز بدلة من قطعة واحدة باللون الأحمر وحذاء لا يمكن تحديد بدايته من نهايته، ولذلك اقتنصت أسوأ إطلالة في الحفلة.