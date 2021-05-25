شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تخصص قسما خاصا لأعمال نجم الكوميديا الراحل سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت منصة watch it قسم خاص يحمل أسم الراحل سمير غانم، يضم عدد كبير من الأعمال المتميزة لنجم الكوميديا الراحل، وتضم حكاية ميزو، وكابتن جودة، وحواديت، وموسيقي في الحي الشرقي وطبيخ الملائكة وغيرها.

رحل عن عالمنا النجم الكبير سميرغانم، الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970،انتهت فرقة الثلاثى واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.