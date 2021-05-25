شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان لبنان المسرحى لمونودراما المرأة ينهى دورته بتكريم رائدات المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة بتكريم رائدات المسرح اللبناني وهن 5 مسرحيات لمعت أسماؤهن في عالم المسرح، بينهن 3 راحلات، وأخريات لا يزلن يقدمن العطاء الفني خاصة أن الدورة الأخيرة لهذا المهرجان رفعت شعار " من أجل الحرية والمساواة " .

وشملت قائمة المكرَمات الممثلة الراحلة رينيه ديك، والباحثة الراحلة وطفاء حمادي، والدكتورة الراحلة فدوى هاشم، إضافة إلى كل من الممثلتين رندة كعدي وبرناديت حديب اللتين تتمتعان بمشوار مسرحي وتلفزيوني طويل.

وحضر هذه التكريمات عائلات المحتفى بهن، وعرض لهن أفلام وثائقية قصيرة أعدت خصيصاً للمناسبة ، وبالتوازي مع التكريمات عرض بالمهرجان 4 عروض مسرحية لبنانية، واثنان من تونس وسلطنة عمان، وهما: «وما ملكت» و«حبيبي جندي» ، وتتألف العروض المسرحية اللبنانية من «عزيزتي ألفت» للكاتبة الممثلة ألفت خطار، وإخراج شادي الهبر؛ ومسرحية «50 دقيقة»، من كتابة سارة زين، وإخراج سالي فواز ورنين كسرواني. أما مسرحيتا «امرأة وحيدة» و«خطبة حب» (Diatribe of love)، فهما من إخراج نزار إسماعيل ولارا حاج وعرض المهرجان كذلك أعمالاً مسرحية من تركيا وإسبانيا ومصر والمغرب وإيطاليا والعراق، عبر الصفحات الإلكترونية الخاصة بالمهرجان.