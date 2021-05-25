شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية و بتر ساقه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر ساقه، وقالت بدرية، فى تصريح لـ"الخليج 365": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر ساقه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر ساقه".

وظهر شريف دسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، والعمل بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.