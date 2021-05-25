شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح تشيع جثمان شقيقتها الكبرى بعد يومين من وفاة والدتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت الفنانة الشابة نانسى صلاح جثمان شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الجنازة عليها، وذلك بعد يومين من وفاة والدتها، وانهارت نانسى ودخلت فى نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع جثمان شقيقتها التى تعتبرها أمها الثانية.

وقد عبرت نانسى عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها فى أيام قليلة، قائلة عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام" "اللهم لا اعتراض الاتنين بينهم يومين أمهاتى اللى ولدتنى واللى ربتنى اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلفنى خيرا منها".

وكانت الفنانة نانسي صلاح أعلنت عن وفاة والدتها أول أمس الأحد عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماما فى ذمة الله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله".

وشاركت الفنانة الشابة نانسي صلاح في بطولة فيلم "ماما حامل" - الذى ينتظر عرضه قريبا - مع النجمة ليلى علوى، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.