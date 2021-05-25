شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الكويت للسينما الجديدة أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة 50 فيلما في ثلاث مسابقات تنطلق اليوم الثلاثاء 25 مايو، الدورة الاولي من مهرجان الكويت للسينما الجديدة برعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي سيفتتح المهرجان (اون لاين ) في تمام الساعة السابعة وينظمة قطاع السينما في نقابة الفنانيين والاعلاميين في الكويت.

ومن المقرر أن يتم نقل وقائع حفل الافتتاح عبر برنامج – زووم – وسيتضمن البرنامج كلمة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة للشباب الذى سينوب عنه أمين عام المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالإضافة لكلمات رئيس لجنة التحكيم ورئيس المهرجان ، كما سيتم نقل كافة فعاليات المهرجان على مدي الأيام الثلاثة المقبلة أون لاين.

يذكر أن قاعات السينما في الكويت لا يسمح بدخولها إلا لمن حصل علي لقاحات كورونا حتي ولو جرعة واحدة وبنسبة اشغال%50 من عدد المقاعد في كل صالة.

وجدير بالذكر أن السينما الكويتية انتجت أول أفلامها عام 1972، وهو فيلم روائي طويل "بس يا بحر" الذي يتحدث عن حياة ما قبل اكتشاف النفط وعندما كان الصيد هو المهنة ومصدر الدخل الأساسي لإمارة الكويت في ذلك الزمن ، وأدى هذا الفيلم إلى بدء صناعة السينما في الكويت حيث كان أحد أشهر الأفلام الروائية وأكثرها شهرة في تلك الحقبة، وفي عام 1976، أنتجت الكويت فيلمها الطويل الثاني عرس زين.