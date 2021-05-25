بدأت من المسرح وتميزت فى دور الأم.. ما لا تعرفه عن نادية شمس الدين

القاهرة - سامية سيد - تمراليوم الذكري الـ 79 على ميلاد الفنانة "نادية شمس الدين"، التي تعتبر إحدى النجمات المجهولين في زمن الفن الجميل، رغم تجسيدها العديد من الشخصيات أمام نجوم السينما المصرية وظهورها في مئات الأعمال المختلفة إلا أن اسمها لا يعلمه الكثيرون، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنها.



نادية شمس الدين

1- ولدت الفنانة "نادية شمس الدين" في مثل هذا اليوم 25 مايو عام 1942، وهى من مواليد محافظة القاهرة.

2 - بدأت مشوارها الفني عام 1976 من خلال خشبة المسرح، ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون وظهرت في أدوار ثانوية.

3 - قدمت ما يقرب من 300 عمل من أشهرهم "الإنس والجن، فوزية البرجوازية، السيرة الهلالية، الحرافيش، لعدم كفاية الأدلة، البنات عايزة أيه، وضاع العمر يا ولدي، دموع في عيون وقحة، محاكمة علي بابا، الكيت كات".



نادية شمس الدين

4 - برعت في تجسيد دور الأم خلال أعمالها، حيث جسدت شخصية أم كوثر في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، وأم صلاح ومحمود في "خمسة كارت"، وأم انتصار في فيلم "جيل أخر زمن"، وأم عفاف في "جريمة في الأعماق"، كما قدمت دور السجانة في فيلم "لا تظلموا النساء"، والمدمنة في "الانتقام لرجب".