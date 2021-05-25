شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تطمئن الجمهور على حالة شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي علي موقع "فيس بوك"، خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى بعد عملية بتر ساقه التي أجراها أمس، وعن البدء في مرحلة التأهيل النفسي، كما قدمت الشكر لكل من أهتم بمتابعة حالته الصحية وتمني له الشفاء، قائلة "شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف، دكتورة أمل النجار دكتور سامى زقيلح اللي عمل العملية شكرا اسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نور السيد دكتور أشرف زكى الاستاذة نهال عنبر زميلنا مصطفي درويش أستاذ جمال العدل".



بدرية طلبة

وأضافت "بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفي وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله واللي عايز يطمن عليه أو صحفي عايزمعلومة يتواصل مع إسلام صلاح وشكرا".

وقد طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية بتر ساقه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكانت الفنانة بدرية طلبة من أول المهتمين بمتابعة الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، حيث كتبت عبر حسابها علي موقع فيسبوك: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير".

وقالت بدرية طلبة، فى تصريح لـ"الخليج 365": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر ساقه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر ساقه".

وظهر شريف الدسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.