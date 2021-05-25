"إيفيه نجم الأهلي".. مصطفى شعبان يكشف مفاجأة عن جملة "الطموح حلو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان مصطفى شعبان، مفاجأة عن إيفيه "الطموح حلو" والذي اشتُهر به زميله الفنان عمرو سعد خلال أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة".

وقال شعبان، خلال ضيافة الثنائي في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين: "إيفيه (الطموح حلو) ده عمرو مكنش عارف معناه إيه، مكنش واخد باله الإيفيه ده ليه وسألني أول يوم رمضان هو ليه الناس مركزة مع (الطموح حلو)؟"، فعقب "سعد": "مصطفى عشان أهلاوي فعارف"، فرد "مصطفى": "ما أنت زملكاوي زي أديب".

ومن جانبه عقب مقدم البرنامج: "هو يعني إيفيه (الطموح حلو) ده بتاع الأهلي بس؟ تخيل بقى أنا كمان مكنتش أعرف ومش هقول الإيفيه ده تاني لأن ده إيفيه أهلاوي"، فرد "سعد": "هو مرتبط بأحد الصفقات يعني"، فعقب "أديب": "أنا عارف موضوع الطموح ده وكان ضيفي هنا"، فتابع "مصطفى": "هو كلمنا يومها في التليفون وقالنا ينفع تعملوا فيّا كده؟".

وارتبطت كلمة "الطموح" بصفقة انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وذلك بعدما صرح اللاعب خلال المؤتمر الصحفي لإعلانه لاعبا في ناديه الجديد بأن "الطموح" هو كلمة السر في تركه القلعة الحمراء.

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان الراحل يوسف شعبان.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وعُرض على قناة "mbc مصر" ومنصة شاهد vip، في شهر رمضان الماضي.