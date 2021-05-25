خاص.. لماذا قرر الأطباء بتر قدم شريف دسوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الفنان شريف دسوقي للعلاج في منزله، لضبط نسبة السكر، بعد الجراحة العاجلة التي أجراها، أمس، لبتر ساقه اليسرى من أسفل الركبة.

وعن تفاصيل الجراحة التي خضع لها الفنان شريف دسوقي، تحدث مصدر مقرب منه لمصراوي: "الفنان شريف دسوقي أجريت له جراحة صعبة، وكنا في البداية نتوقع أن تكون العملية كحتا للقدم السكري، لكن الأشعة والفحوصات أثبتت أن الوريد الذي يغذي القدم بالدم قد مات، وعليه وجب البتر".

وعن حالة الفنان شريف دسوقي النفسية، بعد خروجه للمنزل قال: "حالته بالتأكيد مش كويسة، لكن الله أنزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره وهو الآن ما زال تحت الملاحظة لضبط نسبة السكر، وندعو له بالشفاء والمعافاة والصبر على ما أصابه".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة عبر "فيسبوك" عن إجراء شريف دسوقي عملية جراحية لبتر قدمه: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وأضافت: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله. ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير".

وتابعت صباح اليوم: "بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.