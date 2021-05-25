"اختبار كبير من ربنا".. رسالة عمرو محمود ياسين لـ شريف دسوقي بعد بتر قدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على دعم الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه.

وكتب ياسين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الفنان شريف دسوقي.. ألف سلامة عليك.. أكيد ده اختبار كبير من ربنا.. وقدر الله وما شاء فعل.. خلي بالك على صحتك وتماسك.. وبإذن الله هنشتغل مع بعض قريب لإني من معجبينك.. وأول عمل يكون فيه دور مناسب هسعد بوجودك فيه.. ولتستمر الحياة.. خليك قوي".

وكانت بدرية طلبة كشفت عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، قائلة: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي السينمائية فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.