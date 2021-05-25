رقص أديب ومصطفى شعبان وعمرو سعد على "إحنا دولة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حل النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد ضيفين على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر".

وفي نهاية اللقاء؛ رقص الثلاثي على مهرجان "إحنا دولة" والذي قدّمه الثنائي "مصطفى وعمرو" (سفينة وسرية) خلال مسلسلهما "ملوك الجدعنة" في رمضان 2021.

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان الراحل يوسف شعبان.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وعُرض على قناة "mbc مصر" ومنصة شاهد vip، في شهر رمضان الماضي.