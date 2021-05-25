بعد رحيل والدتها بيومين.. نانسى صلاح تعلن وفاة شقيقتها الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، عن وفاة شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح، وذلك بعد يومين فقط من وفاة والدتها.

ونشرت نانسي، صورتها مع شقيقتها عبر "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي الثانية ميرفت عبد الفتاح، العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبي واجعني يارب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكانت نانسي صلاح أعلنت وفاة والدتها صباح يوم الأحد 23 مايو الجاري، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماما في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، أمين يا رب العالمين لا إله إلا الله".

نانسي التي بدأت في الظهور عبر برنامج "SNL بالعربي"؛ تشارك في فيلم "ماما حامل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يونيو المقبل.