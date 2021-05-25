أول تعليق لـ شريف دسوقي بعد بتر قدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصدر اسم الفنان شريف دسوقي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد إعلان الفنانة بدرية طُلبة عن إجرائه لعملية جراحية تم خلالها بتر قدمه.

وفي أول تعليق له على بتر قدمه؛ كتب شريف دسوقي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء".

وكانت بدرية طلبة كشف عن إجراء شريف دسوقي لعملية جراحية تم خلالها بتر قدمه؛ وقالت عبر "فيسبوك": "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وأضافت: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

وتابعت صباح اليوم الثلاثاء: "بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي السينمائية فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.