من الاتهامات الظالمة إلى "بتر القدم".. ماذا حدث لشريف دسوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

صدمة كبيرة انتابت الجميع بعد إعلان الفنانة بدرية طلبة عن إجراء الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية تم خلالها بتر قدمه.

وكتبت بدرية عبر "فيسبوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وأضافت: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

وتابعت صباح اليوم الثلاثاء: "بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

بداية ظهور أزمة شريف دسوقي ظهرت للنور حينما انطلقت شائعة إيداعه في مصحة نفسية لتلقي العلاج، منتصف مارس الماضي، وحرص على نفيها من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنه يعاني من الإصابة في قدمه، قائلًا: "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ورغم كل ده بنزل شغلي عادي".

ثم ظهر دسوقي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وكشف خلال اللقاء عدد من الحقائق أبرزها شائعة هروبه من مصحة نفسية وبحث أسرته عنه، مؤكدًا أنها شائعة عارية تمامًا عن الصحة.

كما تحدث عن شائعة أخرى أُطلقت عليه وهي أنه يُطرد من المسلسلات لأنه يأتي موقع التصوير مخمور وسكران، قائلًا وهو يبكي: "الظلم وحش وعيب يتقال عليّا إني رحت مصحة نفسية، وعمري ما دخلت اللوكيشن سكران، أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".

كما روى دسوقي تفاصيل أزمته بالكامل، وكتب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، يوم 23 مارس الماضي: "اللي حصل إني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي مشوني منها، ويشهد على كدا كل اللي بيتعاملوا معايا.. اتصابت يومها بجرح صغير ومكنتش أعرف إني عندي سكر، المهم روحت وجيت تاني يوم حسيت بدوخة قولتلهم ودوني المستشفى، افاجئ إن ولا واحد من المسلسل معايا باستثناء المنتج أحمد الجنايني وهو منتج فيلمي (وقفة رجالة)".

أضاف: "عملت تحاليل واكتشفت إني عندي سكر وخبيت على الأستاذ أحمد الجنايني إني مصاب عشان معطلش التصوير بتاع فيلم (وقفة رجالة)، الحمدلله نتاج تحملي ربنا كرمنا.. خلصت الفيلم وداخل حاجات تانية فوجئت إن الدنيا كلها بتقول مشّوا شريف من المسلسلات عشان بيخش مخمور وسكران.. أنا المتربي على مدرسة إسماعيل ياسين، أنا مدرّب مادة التمثيل مستحيل أبقى نصاب، بطالب بحقي فقط لا غير إني أتعوض عن اللي حصل.. أنا مخدتش تلت أجري ومش عيب أٌقول كدا".

تابع: "مصحة نفسية؟ هي زيارة نفسية اللي روحتها وكانت من 20 سنة لما انفصلت عن زوجتي أم ابني، هو فيه حد لما ينفصل عن زوجته ينزل الشارع يرقص؟ أنا 40 سنة ببني نفسي بدراعي واشتغلت مع أكبر مخرجين مصر اسألهم شريف عامل إيه في اللوكيشن".

استكمل: "ليه الموهوب واللي بينوّر في زماننا بيحاربوه؟ ليه إحنا البلد اللي بتقتل الموهوبين الحقيقيين؟ أنا زعلت عشان حالتي كانت صعبة من 8 شهور استشاريين كانوا يعيطوا وميقدروش يبصوا لرجلي، النهاردة الحمد لله ربنا عافاني بعد فترة مقولتش لحد فيها حاجة بس من حقي أزعل لما اتكشف إعلاميًا غصب عني أنا مكنش عندي صداع أنا كنت مهدد فعلًا ببتر رجلي".

واصل: "عيب يتقال عليا إني روحت مصحة نفسية أو بدخل اللوكيشن سكران، أنا بحضر قبل التصوير بساعتين وبقعد مع العمال نظبط الديكورات ونفطر مع بعض.. الظلم وحش".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي السينمائية فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.