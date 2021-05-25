بالفيديو: هربا من قيود كورونا… هندي يقيم زفافه في الجو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

تراجعت نسبة إقامة حفلات الزفاف عالميا منذ انتشار كورونا في أواخر عام 2019، حيث فرضت الحكومات قوانين صارمة للحد من انتشار الفيروس، الذي اجتاح الدول كاملة.

وللتحايل على قيود كورونا، توصل زوجان هنديان إلى طريقة فريدة لإقامة حفل زفافهما، من خلال إقامته في الجو، للهرب من القيود المفروضة بسبب جائحة “كورونا”، وليستمتعا بالزفاف برفقة المدعويين.

واختار الزوجان استئجار طائرة والتحليق بها برفقة المدعويين للهروب من القيود المفروضة.

وتداول نشطاء، على مواقع التواصل مقاطع مصورة للعروسيين برفقة المدعويين وهم يحلقون في طائرة واحدة، إلا أن الزفاف لم ينته بشكل جيد، إذ تم تسريح طاقم الطائرة من العمل لمخالفتهم القواعد المفروضة بسبب تفشي الجائحة، بحسب ما نقلت هيئة الغذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وذكرت تقارير صحفية هندية، أن هيئة الطيران في نيودلهي قررت فتح تحقيق في هذه الواقعة، بحكم أن الولاية الهندية، التي ينحدر منها الزوجان تفرض قيودا على حفلات الزفاف، وتجبر منظميها على ألا يتعدى عدد الضيوف 50 شخصا.

يذكر بأن عدد الوفيات الإجمالي بسبب “كوفيد-19” في الهند تجاوز 300 ألف، يوم الاثنين، بعد تسجيل 4454 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.