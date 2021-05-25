دلال عبد العزيز ترفض الخضوع لمسحة كورونا جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ما يزال وضع الفنانة دلال عبد العزيز الصحي غير مستقر وخطر، بحسب ما افادت به مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج فيه لصحيفة “الوطن” المصرية، مؤكدة انها تعاني من التهاب رئوي شديد أثر على رئتيها بصورة كبيرة، موضحة أنها ترفض إجراء أي مسحة طبية جديدة، منذ آخر مسحة أجرتها قبل 10 أو 11 يوما.

قالت المصادر إن الفنانة دلال عبدالعزيز، موضوعة على جهاز تنفس صناعي “سباب”، ليمدها بالأكسجين، نظرا لتراجع نسبة الأكسجين لديها، وأنها ليست فاقدة الوعي، بل قادرة على التواصل مع من حولها، لكنها لا يمكن أن تستمر في خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة.

وأكدت المصادر، أن الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سيئة وأنها في بعض الأحيان ترفض الحصول على بعض الأدوية، مضيفة إن القضية هنا ليست في سلبية المسحة من عدمها، بل فيما خلفه الفيروس من تأثيرات على الجهاز التنفسي، موضحا أن تأثيرات الفيروس عليها صعبة بدرجة كبيرة.

وقالت المصادر إن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، طلبت من إدارة المستشفى، عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حرصا على صحتها النفسية، وعليه طلبت إدارة المستشفى من التمريض والأطباء، عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم، إذا ما سألت، كما منعت إدارة المستشفى أي وسيلة إعلامية يمكن أن تعرف من خلالها خبر وفاة الفنان سمير غانم، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.