شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يدعمون شريف دسوقي بعد بتر ساقه.. رانيا يوسف: ربنا يخفف عنك يارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي دعم الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية و بترقدمه، وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع "تويتر" :" ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب"، فيما كتب الفنان مصطفي درويش :" ياريت ندعي لشريف لأنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو لشريف ربنا يصبره".



رانيا يوسف



مصطفي درويش

كما كتبت الفنانة نشوي مصطفي عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"الف الف سلامة عليك يااستاذ باذن الله ربنا حيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله بتمام الشفا - الاستاذ تم بتر قدمه أمس - لاحول ولا قوة إلا بالله"، كما كتبت الفنانة مي كساب :"ألف سلامه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم".



نشوي مصطفي

فيما كتب الفنان أحمد أمين :"يارب انت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى واكتر تألقا.. انك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان..ادعو للفنان شريف الدسوقي يقوم لنا بالسلامة".



احمد امين

فيما كتب الفنان حسني شتا :"الله يشفيك يارب يا شريف و يقومك بألف سلامة و يعوضك خير وتعندنا مسلسلات وأفلام كتير وتمتعنا بفنك ياحبيب الجماهير ..ادعوله يعدي المحنه ديه علي خير".



حسني شتا

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كشفت عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، وقالت فى تصريح لـ"الخليج 365": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".