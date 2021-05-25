شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يظهر فى فيلم "ماما حامل" المنتظر طرحه 2 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفنان شريف دسوقى المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لبترقدمه، بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري، وساءت حالته فاضطر الأطباء للقيام ببتر قدمه من أسفل الركبة، ويبدأ شريف مرحلة التأهيل النفسى فى المنزل بعد العملية حتى يعتاد على وضعه الجديد.



شريف دسوقى فى فيلم ماما حامل

ويستقبل شريف دسوقى خبراً ساراً خلال الأيام المقبلة بطرح فيلم "ماما حامل" الذى يشارك في بطولته والمقرر عرضه في السينمات يوم 2 يونيو المقبل، حيث انتهى من تصوير مشاهده قبل عدة أسابيع، والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجدى، سامي مغاورى.

فيلم "ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

وشارك دسوقى مؤخراً في فيلم "وقفة رجالة" الذى تم عرضه في يناير الماضى وتصدر شباك التذاكر حتى حلول عيد الفطر بتحقيقه 25 مليون جنيه، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



شريف دسوقى من فيلم ماما حامل