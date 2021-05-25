شكرا لقرائتكم خبر عن "درويش" فى حب الرسول أحدث أغانى مطرب أرابيسك حسن فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان حسن فؤاد لطرح أحدث أغانيه الدينية والتى تحمل اسم " درويش" وهى أنشودة فى حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهى حسن فؤاد من اللحن والتوزيع والغناء لهذه الأنشودة التى يتعاون فيها مع المواهب الجديدة والشابة فى الشعر والتلحين والتوزيع وهم الشاعر سيد فهيم والملحن أشرف عامر والموزع أحمد بدوى ، ويستعد لتصويرها تمهيداً لطرحها قبل عيد الأضحى المبارك.



الشاعر سيد فهيم

وتتحدث الأنشودة عن حب النبى صلى الله عليه وسلم والاشتياق لرؤيته وعن التصوف والدروشة بكلمات وألحان بسيطة وقريبة من الناس.



الملحن أشرف عامر

يذكر أن الفنان حسن فؤاد عاد مجدداً لاستئناف أعماله الفنية بعد فترة غياب اختفى فيها عن الأضواء ، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها»، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.

وعاد مطرب أرابيسك منذ عامين لاستئناف نشاطه الفنى وقدم عدد من الأغانى الدينية والوطنية والعاطفية كان أخرها أغنية ستى فاطمة وعمى حنا .

وفى حوار سابق أجراه تلفزيون الخليج 365 مع الفنان حسن فؤاد أكد أن الشاعر مأمون الشناوى هو الذى اكتشفه بعد تخرجه من معهد الموسيقى وقدمه لمجدى العمروسى والموسيقار عمار الشريعى، الذى قدمه فى أول عمل له وهو أوبريت اخترناك.

وكانت انطلاقة حسن فؤاد عندما ثم اختاره الشريعى لغناء تتر مسلسل أرابيسك، وكان وقتها يتربع على الحجار ومحمد الحلو على عرش أغانى تترات المسلسلات، فحققت أرابيسك نجاحاً مذهلاً، وبعدها لحن الموسيقار عمار الشريعى أغنية «يا على يا على يا عترة يافللى» وأغانى مسلسل على بابا التى حققت أيضا نجاحاً كبيراً لتستمر مسيرة ونجاح حسن فؤاد وتألقه فى العديد من الأعمال.