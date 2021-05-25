شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية بعد تشخيص إصابته كورونا بالخطأ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن أخر تطورات حالته الصحية، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وقت مرضه، مؤكدا أنه تم تشخيص حالته عن طريق الخطأ بإصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى إن ذلك الذي أدى لتدهور حالته هو عدم إعطائه العلاج الصحيح.



اسلام ابراهيم

وقال إسلام إبراهيم، فى الفيديو: "مش أى حد يجيله أعراض البرد ويسخن تبقى كورونا أنا اتشخصت غلط وخدت بروتوكول كورونا بالرغم من اني عملت مسحة مرتين وطلعت سلبية وعملت اختبار أجسام مضادة وطلع سلبي ومكنتش عارف أنا عندي إيه.. كنت بعرق ويجيلي رعشة وجفاف في الحلق وبعد كدة ربنا كرمني بدكتور وعملي سونار و وشخص حالتي وهو التهاب في جدار المعدة ولما خدت العلاج الصح بقيت أحسن".

من ناحية أخرى، وجه إسلام رسالة لعائلة النجم الراحل سمير غانم، قائلا :"بعزي دنيا وايمي و رامي وحسن أنا شخصيا احتكيت بالنجم سميرغانم خلال تصوير snl بيعامل كل الناس علي إنهم أولاده، متواضع وطيب ودمه خفيف .. ويارب يقوملهم والدتهم مدام دلال بالسلامة".

واختتم رسالته المصورة، بتوجيه الشكر لكل متابعيه وجمهوره قائلا :"متشكر لاي حد كلمني واتصل بيا واي حد كلمني ومعرفتش ارد ميزعلش مني".