شكرا لقرائتكم خبر عن مش بالسعر ولا الجرى وراء الموضة.. مديحة يسرى كتبت دستور الأناقة سنة 1952 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفت الفنانة الكبيرة مديحة يسرى بجمالها الذى سحر العالم واشتهرت بأناقتها الواحة وحرصها على مظهرها، حيث أنها اختيرت ضمن أجمل 10 نساء فى العالم خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضى، وقيل عنها المرأة المرغوبة من ربع رجال الكرة الأرضية وكتبت عن جمالها العديد من المجلات العالمية ومنها التايم الأمريكية وعدد من الصحف الفرنسية التى اختارتها ضمن أجمل نساء الكون، كما سحر جمالها العالم عندما شاركت فى مهرجان كان عام 1952.

وصنفت سمراء النيل طبقًا للعديد من المجلات واختيرت فى العديد من المسابقات ضمن أكثر النساء أناقة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 كتبت سمراء النيل مديحة يسرى عدداً من الوصايا لكل السيدات الراغبات فى الأناقة وحسن المظهر تحت عنوان "دستور الأناقة" شرحت فيها القواعد التى تتبعها لحسن المظهر والأناقة والتى توصى بها كل النساء.

وقالت مديحة يسرى إن الكثيرات يعتقدن خطأ أن الأناقة تعتمد على اقتناء كل غال وثمين، مؤكدة أن الأناقة تعتمد فى كثير من الأحيان على البساطة وعلى عدد من القواعد أولها أن تكون ملابسك موائمة لحياتك، وأن ترتدى الملابس البسيطة نهارًا لتساعدك على العمل والحركة والسرعة ، وأن تدخرى لليل الملابس الفخمة للسهرات والظهور أمام الناس.

وأوضحت سمراء النيل ضرورة ألا ترهق المرأة نفسها بشراء كل جديد ولكن عليها شراء ما تحتاج له فقط ، وأن الأفضل أن تشترى ثلاث ثياب مناسبة بثمن مرتفع عن أن تشترى 10 غير مناسبين بثمن متوسط.

ونصحت الفنانة الكبيرة المرأة التى ترغب فى شراء ثياب جديدة بأن تستشير صديقاتها أو زوجها عملاً بالمثل القائل " كل اللى يعجبك والبس اللى يعجب الناس".

وأشارت بعدم الانسياق وراء الموضة دائماً، مؤكدة أنه ليس هناك موضة تناسب كل النساء ، كما نحت بعدم المبالغة فى استخدام وارتداء الحلى والاكسسوارات والاكتفاء بالبسيط المناسب.

وقالت سمراء النيل :" القوام المعتدل فى امتلاء هو القوام المحبب للكثيرين، فاحرصى على ممارسة بعض التمارين الرياضية لإزالة السمنة ، وإذا فشلت محاولاتك فى التخلص من الوزن الزائد فاحرصى على ارتداء الملابس المناسبة وابتعدى عن الملابس الضيقة التى تفضح السمنة واختارى الملابس المتوسطة ، أما إذا كنتى تعانين من النحافة فاختارى الملابس الفضفاضة قليلاً".

وأشارت الفنانة الجميلة إلى ضرورة اختيار أدوات وألوان الماكياج التى تناسب بشرتك، مع ضرورة تغييرها بين فترة وأخرى حتى تكسبك جاذبية جديدة وتغييراً مناسباً.

وأخيراً أكدت سمراء النيل على ضرورة الاهتمام بنظافة الثياب قائلة :" أحياناً أجد النساء الأنيقات لا يجدن غضاضة فى أن ترتدى إحداهن فستان به بقعة ولو صغيرة معتقدة أنه لن يلاحظها أحد، فى حين أن العيون قد تدقق فى كل التفاصيل لترى أصغرها"