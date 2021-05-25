شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: وفاء عامر.. بنت البلد الجدعة كل سنة وانتى طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم ما يميز الفنانة والنجمة وفاء عامر، أنها ممثلة تحترم مهنتها وتعشقها وتخلص في العمل فيها، وبالإضافة إلي ذلك فهي بنت بلد جدعة كما يصفها كل زملائها في الوسط الفني وهذا أيضًا ما لمسناه معها هنا في الخليج 365 حينما كانت ضمن لجنة اختيار المواهب بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون.

الفنانة وفاء عامر قدمت الكثير من الشخصيات سواء المسرحية أو السينمائية أو التليفزيونية وجسدت شخصية الراحلة "تحية كاريوكا" في مسلسل باسم "كاريوكا" وأجمع الجميع أن وفاء عامر فيها من موهبة ومهنية وجدعنة تحية كاريوكا لذلك حققت نجاح كبير حين عرض هذا المسلسل.

اليوم 25 مايو هو عيد ميلاد النجمة وفاء عامر المحبة لوطنها مصر التي لا تتأخر مطلقًا عن أي واجب وطني وأي مشاركة عامة وأعمال تطوعية خيرية، وما لا يعرفه الكثيرون انها خيرة جدا ولكنها لا تتباهي ولا تتفاخر ولا تعلن عما تقوم به من خير في الخفاء.



وفاء عامر

يذكر أن النجمة وفاء عامر ولدت في مدينة الإسكندرية وتخرجت في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل في المسرح الجامعي ، وبدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل (الزوج أخر من يعلم)، ونجحت بعدها من خلال مسلسلات عدة منها (ليالي الحلمية، زمن الحب الضائع، أميرة من عابدين، امسك حكومة، ذئاب الجبل، فارس بلا جواد)، كما شاركت في السينما من خلال أفلام (الجراج، امرأة وخمسة رجال، أرض أرض، ولا في النية أبقى) وكانت آخر اعمالها مسلسل " لحم غزال " .