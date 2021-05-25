خاص| تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تخضع الفنانة فاطمة الكاشف حاليا لآخر مراحل العلاج في مستشفى العجوزة، التي نقلت إليها إثر إصابتها بفيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي.

الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "الحمد لله، الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف بدأت في التحسن، واقتربت من التعافي بعد ضبط نسبة الأكسجين في الدم".

وأضاف: "مع التحسن الذي وصلت له، من الوارد جدا خروجها من المستشفى، خلال يومين أو ثلاثة".

وكان الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، قد نشر أمس الاثنين صورة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها: "اللهم ارفع البلاء وأشف كل مريض، وأشف فاطمة الكاشف شفاءً لا يغادر سقما فأنت الشافي المعافي، وأنت وليها والقادر عليه، اللهم ردها إلينا وإلى بيتها وأحبابها سالمة بالصحة والعافية".

وأعلنت الفنانة فاطمة الكاشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 30 أبريل الماضي، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وأضافت: "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".