رسالة رانيا يوسف إلى شريف دسوقي بعد بتر قدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه.

وكتبت رانيا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب.. شريف الدسوقي".

وكانت بدرية طلبة كشفت عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي السينمائية فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.