بعد بتر قدمه.. تطورات حالة شريف دسوقي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه.

وكتبت بدرية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

وأضافت صباح اليوم الثلاثاء: "بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

وكانت بدرية طلبة كشفت عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.