آخر أعمالها مع السقا ومنى زكي.. معلومات عن نادية شمس الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية شمس الدين، التي وقفت أمام كبار النجوم وقدمت عددًا من الأدوار القصيرة، على الرغم من صغر مساحة هذه الأدوار إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة في أذهان الجماهير.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة نادية شمس الدين:

- من مواليد عام 1942.

- بدأت حياتها الفنية من خلال المسرح في عام 1976

- قدمت عشرات الأدوار القصيرة في السينما والمسرح والتليفزيون.

- شاركت في عدد من الأعمال الشهيرة بينها "الإنس والجن" "فوزية البرجوازية"، "السيرة الهلالية"، "الحرافيش"، "لعدم كفاية الأدلة"، "البنات عايزة إيه"، "حبيبي دائمًا"، الحرافيش".

- جسدت دور الأم في العديد من أفلامها أبرزها "نحن لا نزرع الشوك"، "خمسة كارت"، "جيل آخر زمن"، "جريمة فى الأعماق"، "لا تظلموا النساء"، "الكيت كات"، "العفاريت"، "الإنس والجن".

- اختفت عن الأنظار بعد تقديم دورها في السهرة التلفزيونية "زواج على ورق سوليفان" عام 1998 مع الفنان أحمد السقا ومنى زكي وتوقفت عن العمل الفني بعد هذا الفيلم الذي يعد آخر أعمالها.

- توفيت في 3 سبتمبر عام 2012 في هدوء تام عن عمر يناهز 70 عامًا.