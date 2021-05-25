"الحمد لله نزلت سليم".. أحمد داود يحلق في الهواء أثناء مغامرة ركوب الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد داود، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة خلال قضائه العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهر داود، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يحلق عاليا في الهواء أثناء ممارسته رياضة التزلج الشراعي وركوب الأمواج.

وعلّق على المغامرة التي خاضها: "يارب والنبي.. يارب والنبي.. يارب والنبي.. الحمد لله عدت على خير ونزلت سليم".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل "مملكة إبليس ج 2- نار الجنة" (2020) مع النجوم: غادة عادل، كريم قاسم، رانيا يوسف، إيمان العاصي، وسلوى خطاب وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.