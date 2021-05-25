الأمير "ألبرت" الثاني يسلم كأس الجائزة الكبرى لسباق موناكو فورمولا 1 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - حضر الأمير "ألبرت" الثاني أمير موناكو وعدد من أفراد العائلة المالكة سباق Formula 1 Grand Prix فورمولا 1 في حلبة موناكو في مونت كارلو والمؤهلة لسباق الجائزة الكبرى في موناكو.

الفائز الأول

الأميرة جابرييلا- الصورة من موقع New my royals.jpg

وبحسب موقع "new my royals" فاز بالمركز الأول الهولندي "ماكس فرستابن" بسباق الجائزة الكبرى في موناكو، وهو السباق الخامس في موسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021. وقد تلقى "ماكس فيرستابن" الكأس من الأمير "ألبرت" الثاني أمير موناكو خلال حفل التتويج بعد السباق.

جائزة موناكو الكبرى

الأمير ألبرت يصطحب توأميه في اليوم السابق لسباق الجائزة الكبرى- الصورة من موقع New my royals

وتُعتبر جائزة موناكو الكبرى المقامة في شوارع الامارة من بين الأعرق في البطولة العالمية. وقد أدرجت مجدداً هذا العام على قائمة الفئة الأولى بعدما قرر القيمون عليها إلغاء السباق في العام الماضي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

غياب زوجة الأمير "ألبرت"

الأمير ألبرت يسلم الكأس للفائز الهولندي ماكس فرستابن- الصورة من موقع New my royals

كان من المقرر أن تكون الأميرة "تشارلين" ، 43 عامًا، زوجة الأمير "ألبرت" ضيفة شرف في هذا الحدث لكنها لم تحضر بسبب إصابتها بالتهاب في الأنف والأذن والحنجرة أثناء سفرها في القارة الأفريقية - حيث كانت تزور البلد الذي نشأت به- كجزء من مهمة الحفاظ على الحياة البرية، لتسليط الضوء على محاربة الصيد الجائر لوحيد القرن.

وهو الأمر الذي لم يسمح لها بالسفر، بحسب بيان صادر عن قصر موناكو. لكنها أرسلت أطيب تمنياتها إلى نادي السيارات في موناكو، منظم الحدث، وكذلك إلى السائقين والفرق المشاركة في هذه المنافسة الرائعة للسيارات.

الفائزون في المسابقة

ظفر الهولندي "ماكس فيرستابن" بسباق جائزة موناكو الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وتصدر الترتيب العام لبطولة فورمولا 1 بعد خمس مراحل هذا الموسم.

وأكمل الإسباني "كارلوس ساينس" والبريطاني "لاندو نوريس" عقد منصة التتويج بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وحلّ المكسيكي "سيرخيو بيريس" رابعاً، فيما تبعه الألماني"سيباستيان فيتل" في المركز الخامس، في ترتيب هو الأول من نوعه هذا الموسم.

فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني "لويس هاميلتون" السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح "فيرستابن" الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات فورمولا 1. بينما حل خلفه كل من الكندي "لانس سترول" ، الفرنسي "استيبان أوكون" ، والإيطالي "أنتونيو جيوفيناتسي" في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وقال "فيرستابن": "إنه أمر مميز للغاية أن أفوز في موناكو، إنها أيضاً المرة الأولى التي أكون فيها على منصة التتويج هنا ، إنه أمر رائع حقاً".

الأمير "ألبرت" يظهر بصحبة توأميه

كان أمير موناكو البالغ من العمر 63 عامًا قد ظهر في اليوم السابق لسباق الجائزة الكبرى في حالة معنوية كبيرة عندما انضم إلى أطفاله الأميرة "جابرييلا" والأمير "جاك" البالغين من العمر ست سنوات في سباق الفورمولا 1 المؤهل لسباق الجائزة الكبرى في موناكو، حيث ارتدى الأب الملكي سترة بدلة زرقاء وبنطلونًا كريميًا أثناء المشي جنبًا إلى جنب مع توأميه الأنيقين، اللذين تم تجهيزهما بسترات رياضية حمراء متطابقة عندما كانا في مونت كارلو.